Spadafora: "Spero che i tifosi possano presto tornare allo stadio, ma senza razzismo"

vedi letture

Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche giovanili e lo Sport, ha parlato nel corso di una diretta su Facebook soffermandosi sulla possibilità che si riaprano gli impianti sportivi anche per il pubblico: "Se da una parte c'è la speranza che i tifosi possano a tornare allo stadio il prima possibile, dall'altra rinnovo ancora più forte l'impegno affinché nei nostri impianti e non solo, non ci siano più episodi di razzismo. Complimenti al direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Triantafillos Loukarelis e al presidente della Lega Serie A Dal Pino per il loro impegno per combattere questa piaga sociale, oltre che con provvedimenti esemplari anche con delle iniziative di sensibilizzazione che sono vitali".