Spadafora sullo stop: "La Serie A ha voluto aspettare il Governo per non perdere soldi"

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, parlando a “L’Aria che tira” su La7, è tornato ad analizzare la tardiva, a suo dire, sospensione del campionato di Serie A: "Dire che il calcio si è fermato in ritardo mi sembra un eufemismo. La Lega Serie A non ha preso questa decisione in autonomia e non ha voluto assumersi le responsabilità preferendo aspettare il Governo solo per una questione economica: con la firma sul DPCM, Lega e Sky non litigano su chi deve restituire i soldi a chi. Altre federazioni che non hanno quel giro di soldi non hanno aspettato a decretare lo stop".