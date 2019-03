SPAL, Antenucci: "Giocando così ci possiamo salvare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della SPAL Mirco Antenucci commenta così la vittoria ottenuta con la Roma. Queste le sue parole raccolte da lospallino.com: “Avevamo tanta voglia di giocare tutti quanti, voglia di metterci a disposizione e fare una partita come questa. non saprei se siamo stati tutti da sette in pagella, ma abbiamo sicuramente fatto una partita dal SPAL, esattamente quella che dovevamo fare per battere la Roma: cattivi, aggressivi, attenti in fase difensiva e bravi a ripartire. Una partita veramente importante, una vittoria meritata. Dopo le ultime sconfitte con Inter e Sampdoria potevano starci delle critiche, ma la serie A non è così facile e contro l’Inter una sconfitta ci poteva stare. A volte certe cose sembrano scontate, ma se sbagli qualcosina vieni punito: dovresti essere sempre perfetto, ma ci sono partite dove non ci riesci. Era importante fare una vittoria nel nostro stadio, perché ci mancava tantissimo. Non mi so spiegare il perché, ma quest’anno in casa abbiamo fatto un po’ più fatica. Se continuiamo a giocare come abbiamo fatto con la Roma, possiamo toglierci qualche altra soddisfazione. Non so se questa può essere stata la partita della svolta, può essere un titolo di giornale, ma per noi è il punto dal quale ripartire, da cui prendere consapevolezza e da cui non dobbiamo tornare indietro, specie in casa di fronte al nostro pubblico. Abbiamo passato un periodo difficile, che poteva averci tolto un po’ di autostima: quando non arrivano i risultati è normale lavorare meno serenamente, poi l’importante è tornare e crederci e per fortuna abbiamo vinto. Adesso ci aspetta la sosta, poi un’altra partita importante“.