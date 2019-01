© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirco Antenucci risponde a Rodrigo Palacio e la SPAL pareggia, ma non serve a nulla perché l'arbitro Fabbri annulla, con modalità e tempistiche che fanno mormorare il Paolo Mazza di Ferrara. L'attaccante estense era riuscito a battere Skorupski, ma il gioco è stato fermo per 4 minuti per consentire al VAR di valutare l'azione che ha portato al gol. Rilevato, infine, un fuorigioco davvero millimetrico di Petagna, che invalida l'intera azione. Ricordiamo che in materia di offside la tecnologia consente di avere certezza sulla decisione.