In casa SPAL c'è euforia dopo la vittoria contro la Juventus di sabato scorso. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il patron ferrarese Simone Colombarini ha commentato: "Polemiche post-Juve? Le lasciamo agli altri. Se giochiamo con grinta e determinazione riusciamo a mettere in difficoltà tante squadre".

Il mercato della SPAL - Il club ferrarese potrebbe perdere Manuel Lazzari durante la prossima estate, col Napoli vigile sul calciatore. Colombarini ha detto in merito al suo calciatore: "Ormai è pronto per una big, ha fatto tutta la gavetta, s'è fatto tutte le categorie con noi. Ovviamente siamo contenti di tenerlo ma se possono esserci occasioni importantissime non possiamo mettergli il bastone tra le ruote. Il Napoli è una delle squadre che aveva manifestato interesse anche in passato, ma noi avevamo detto che restava con noi fino a giugno. Sono convinto che dal 1° giugno in poi si ricomincerà a parlarne anche con altre squadre, non solo col Napoli".