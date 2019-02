SPAL, Consumi: "Fa piacere che Berardi non ci sia. Sassuolo forte"

Fonte: estense.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Leonardo Semplici ancora in ospedale dopo l'intervento subito qualche giorno fa, toccherà al vice Andrea Consumi andare in panchina nella sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e SPAL. Il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa: "In settimana abbiamo lavorato anche su qualcosa di diverso, senza mai snaturare il nostro tipo di gioco perché anche in corso d’opera abbiamo cambiato modulo. I ragazzi devono essere pronti a poter affrontare in gara situazioni diverse, in base alle nostre esigenze ma anche all’avversario. Non sappiamo se il Sassuolo si presenterà con il 4-3-3 o con il 3-4-3. Non mi fossilizzerei tanto sul modulo, ma sull’atteggiamento da tenere contro una squadra che fa del possesso palla la loro arma più importante, quella che, al di fuori delle prime tre o quattro, è più in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario. Berardi? Certo, che non ci sia fa piacere, il fatto è che il Sassuolo ha dimostrato di essere pericolosissimo anche senza. La concezione del loro allenatore ha fatto sì che chiunque giochi sia sempre riuscito a sostituirlo nel migliore dei modi. Che sia Boga o Djuricic di fianco a Babacar dovremo essere bravi a non farli prendere campo".