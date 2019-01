SPAL, Costa tra Empoli e Hellas. Piace Reca, ma deciderà Gasperini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Filippo Costa in uscita dalla SPAL, la formazione estense cerca un'alternativa per la corsia mancina. Il classe '95 piace all'Empoli ma potrebbe decidere di tornare a Verona, accettando la corte dell'Hellas dopo i tanti anni vissuti con la maglia del Chievo. La SPAL successivamente, secondo La Nuova Ferrara, chiederebbe il prestito di Arkadiusz Reca (23) all'Atalanta. A decidere il futuro del polacco sarà Gasperini, che finora gli ha concesso zero minuti in campionato a una sola presenza (in estate) nei preliminari di Europa League. Il tecnico della Dea, però, nelle scorse settimane s'è rivelato certo che Reca troverà spazio nella seconda metà di stagione con la squadra bergamasca.