SPAL, D'Alessandro: "Impossibile ripetere quanto ha fatto Lazzari qua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo acquisto della SPAL, l'esterno Marco D'Alessandro è chiamato al non semplice ruolo di sostituire Manuel Lazzari, salpato verso la Lazio, nello scacchiere degli estensi. Ecco quanto ha dichiarato il neo-biancazzurro ai microfoni di Sky:

"Sono contento di essere qui anche se siamo solamente a pochi giorni di lavoro... Intanto ho potuto conoscere l'ambiente. Siamo un bel gruppo e c'è un bell'entusiasmo. L'eredità di Lazzari? Lui è un bravissimo ragazzo, ed è forte. Non l'ho conosciuto come ragazzo, ma come giocatore è fortissimo e si è meritato il salto. Impossibile rifare quanto ha fatto in questa società".