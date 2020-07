SPAL, Di Biagio e l'incontro coi tifosi: "Amarezza normale. Confronto civile e cordiale"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della SPAL, Gigi Di Biagio, ha parlato anche dell'incontro avuto con i tifosi questa mattina: "Normale che ci sia tanta amarezza, in primis da parte nostra e soprattutto da parte dei tifosi. Si è trattato di un incontro legittimo. Logicamente da parte loro hanno voluto far vedere l'attaccamento verso quello che stava succedendo. Niente di particolare. Hanno chiesto di dare qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nelle ultime gare. Un incontro civile e cordiale che non mi è dispiaciuto affatto perché avere un rapporto più ravvicinato non fa male a nessuno. Niente di eclatante nel complesso, ma soltanto un far vedere che c'è tanta amarezza da parte loro e da parte nostra. Noi dobbiamo parlare poco e ascoltare, correre tanto e dare qualcosa in più rispetto alle ultime gare".