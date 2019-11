© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Igor, difensore della SPAL, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: “Sappiamo è una partita importante per tutti, è decisiva. Siamo concentrati per fare un grande match e conquistare i tre punti, non ci aspettavamo di essere in questa posizione di classifica. Fuori casa non riusciamo a fare punti come in casa, qui invece riusciamo spesso a vincere e a essere più incisivi. Samp? È difficile da affrontare, come tutte le altre squadre della Serie A. Oggi sarà dura”.