SPAL, Luca Pellegrini può sbloccare la cessione di Fares al Torino

© foto di Federico Gaetano

La SPAL non ha intenzione di privarsi del terzino Mohamed Fares nonostante l'offerta del Torino (8 milioni più il cartellino di Kevin Bonifazi). Ma, come riporta La Nuova Ferrara, la situazione potrebbe cambiare qualora arrivasse un sostituto in casa estense nel corso del mercato. Il nome caldo in questo senso è quello di Luca Pellegrini della Juventus che ha lo stesso agente dell'algerino (Mino Raiola NdR) e che potrebbe essere girato in prestito per giocare con maggiore continuità.