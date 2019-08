SPAL, quasi fatta per Tomovic. Ma col Chievo si insiste anche per Leris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In arrivo un nuovo rinforzo in difesa in casa SPAL: Nenad Tomovic, infatti, è a un passo, con la trattativa con il Chievo per il 31enne serbo si può chiudere già nelle prossime ore. Ma non solo. La società di Mattioli - riporta Sky Sport - insiste anche per Mehdi Leris, anche lui di proprietà del Chievo: il centrocampista 21enne francese piace molto ma c'è anche la concorrenza della Sampdoria.