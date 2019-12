Spal, Semplici: "Col Brescia serve una gran gara. Igor farà parlare di sé"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo contro il Lecce, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Era una partita a cui tenevamo molto. Era un aspetto importante disputare una buona gara. Abbiamo fatto bene nel primo tempo a mettere al sicuro il risultato. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene come nel primo ma va dato merito a questi ragazzi".

Domenica c'è il Brescia.

"Sono partite importanti. Una squadra come noi attraversa un momento particolare. C'è stato un altro cambio di tecnico a Brescia, dobbiamo recuperare le forze e cercare di fare una grande partita. Giochiamo davanti al nostro pubblico, e questo deve incidere sulla partita, ma voglio vedere una grande prestazione dei miei".

Dove può arrivare Igor?

"Mi auguro in alto. E' il primo anno che gioca un campionato vero. Merito del direttore che lo ha scovato in Austria. Lo abbiamo inserito piano piano anche se devo dire che sta facendo passi da gigante. Sarà un ragazzo che farà parlare di sé".

Cosa manca a questa squadra per lottare per la salvezza?

"Questo è un campionato difficile. Sicuramente alcune prestazioni sono state fatte in maniera giusta. Non tutte, a partire da quella di domenica. Stiamo lavorando sotto l'aspetto della mentalità. Oltre a questo ci vuole un'identità di gioca che riesca a fr esprimere al meglio i giocatori che ho a disposizione. Io credo in questi ragazzi e attraverso il lavoro cercheremo di raggiungere l'obiettivo".

E' il campionato più difficile da quando è alla Spal?

"Senza ombra di dubbio. Può essere la più bella perchè giocare in A per noi è qualcosa di magico. Le premesse sapevamo quali potevano essere, purtroppo in questo momento ci manca qualche punto, ci sono state circostanze, insieme a qualche infortunio, che ci ha rallentato il cammino".

Che impressione ti ha fatto domenica l'Inter?

"E' una squadra forte e attrezzata per stare al vertice con un grande allenatore. Ha qualità e questo sia determinante per lottare ai vertici. L'ho trovata bene, sicuramente vedendo il nostro secondo tempo ci ha dato fiducia".

Reca?

"E' un ragazzo che abbiamo preso dall'Atalanta. L'anno scorso aveva avuto pochissimo spazio in una squadra con qualità diverse da noi. Sta confermando di avere buone qualità, ha riconquistato il posto nella Nazionale polacca e sta crescendo".