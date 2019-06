SPAL, Semplici: "Continuità al nostro progetto. Incontrerò la società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, presente a Napoli al Football Leader 2019, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In futuro sarebbe bello fare un'esperienza all'estero, sono convinto che prima o poi vada fatta".

Stagione meravigliosa quella della SPAL. Resterà a Ferrara?

"L'idea c'è, ho un contratto con la SPAL e c'è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un momento di pausa ma in questi giorni ci incontreremo per dare continuità al progetto. Abbiamo fatto un campionato incredibile con un risultato eccelso".

Qualche società, come il Genoa, ha pensato a lei?

"Essere accostato a panchine importanti fa piacere"

Dei suoi giocatori chi è pronto per fare il salto in una grande?

"Lazzari e Petagna si sono ritagliati l'attenzione delle big e auguro loro di riuscire ad andarci. Spero non dall'anno prossimo, ma valuteremo insieme con la società".

Incontrerà la società per parlare del mercato?

"Assolutamente sì. Qualche giocatore andrà via perché è giusto che parta ma noi abbiamo le nostre idee e il nostro obiettivo resterà la salvezza. Abbiamo i mezzi per confermare la Serie A".

Sarri alla Juve?

"Lo conosco bene perché è toscano come me, ha fatto una carriera straordinaria e gli auguro il meglio".