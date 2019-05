Spal, Semplici: "Dispiace per il primo tempo. Futuro? Vedremo a breve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese. "Abbiamo avuto sicuramente delle disattenzioni sulle palle inattive, purtroppo non eravamo così attente. La squadra non si era espressa male, nella ripresa siamo entrati con un altro piglio. Dispiace perchè potevamo ottenere un risultato positivo che potevano meritare per il secondo tempo. Fares è un altro di quelli che da quando è arrivato ha avuto bisogno del tempo, i risultati hanno dato ragione sul lavoro fatto su questo ragazzo. Ora credo abbia una prospettiva importante grazie alle sue qualità che se riesce a metterle sul campo diventerà un grande calciatore. L'accostamento a grandi squadre sono soddisfazioni. Per quanto riguarda me ho un contratto di un altro anno, ho fatto cose straordinarie crescendo insieme con la società. Ci ritroveremo e ci può essere la possibilità di continuare, vedremo quello che ci riserverà il futuro".