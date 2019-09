SPAL, Semplici: "Sconfitta che fa male, ma lavoreremo"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 della SPAL contro il Lecce:

"Perdere queste partita può far male, sia per la classifica che per il morale. Chiaro che se regali due rigori evitabili, diventa difficile reagire sempre. Sappiamo che attraverso il lavoro potremo uscire fuori da qua. Mi sono preoccupato di tenere alto il morale. La squadra è stata costruita alla fine del mercato, dobbiamo trovare i giusti equilibri".