© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Vicari, difensore della SPAL che questo pomeriggio è stato costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo della sfida di Cagliari, è intervenuto ai microfoni de lospallino.com:

"Il mio infortunio verrà valutato in settimana, spero di non dover saltare delle partite perché anche queste due settimane senza campionato sono state lunghe. A Cagliari abbiamo sempre fatto fatica. Noi abbiamo fatto la gara che avevamo preparato e sinceramente non mi ricordo così tante occasioni da gol create da loro. Nainggolan ha fatto un eurogol. Per provare a recuperare il risultato, com’è normale che sia, ci siamo scoperti un po’ e abbiamo preso il secondo gol. Sul 2-0 il tempo per provare a recuperare era davvero poco, ma ci abbiamo provato lo stesso. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, in settimana cercheremo di analizzare la gara per capire cosa non ha funzionato. Dobbiamo reagire subito perché la prossima sarà contro il Napoli e non sarà facile".