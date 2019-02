Spalletti e il caso Icardi: "Per il bene della squadra si passa sopra a tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della conferenza stampa odierna , in vista di Inter-Sampdoria, Luciano Spalletti si è soffermato ai microfoni di Sky Sport 24, ovviamente centrale la situazione di Mauro Icardi: "Una delle regole è che bisogna essere giusti nei confronti dell'Inter. Abbiamo sempre una finestra aperta verso il nostro pubblico e un portone aperto verso il gruppo. Tutte le porte sono aperte nello spogliatoio, per il bene del club e della squadra. Abbiamo la responsabilità di non risparmiare neanche un centimetro per quello che è il movimento che abbiamo dietro. Si passa sopra a tutto e tutti per il bene della maglia e dei tifosi".

Bisognerebbe parlarsi di più dal vivo?

"La vita è quella lì. Quella del riuscire a essere d'accordo su che cosa andare a fare. Quale direzione vogliamo prendere, quale difesa vogliamo prendere? Il salvadanaio comune che c'è prima di entrare nello spogliatoio si butta tutto lì, meriti e demeriti di ognuno di noi. Dobbiamo dividerci il concetto di difensore e attaccante. L'attaccante pensa al gol, il difensore se non ragiona come reparto prende gol da tutti. C'è questa differenza nel trattare: l'attaccante ha fatto gol, la difesa dell'Inter non ha preso gol. Vanno rinforzati i concetti di squadra e di reparto, non individuali. Non darei premi per i gol, ma per squadra e magari per assist. Il ragionamento è di insieme, di obiettivo comune da raggiungere".

Sampdoria molto organizzata. Quanto pesa questa partita nella corsa Champions?

"Avevamo messo un buon margine ma ce lo siamo consumato con quelli che sono i momenti in cui abbassiamo il nostro miglior livello di qualità. Così poi si arriva a un punto in cui i risultati diventano ancora più importante. Noi, per questa timidezza che a volte mettiamo in campo, siamo sempre un po' a rischio. C'è da far vedere una linea costante e duratura di sguardo fisso verso l'obiettivo che abbiamo".

Peso dell'attacco sulle spalle di Lautaro, senza Icardi e Keita. È una prova anche per lui?

"A volte si usa dire 'questo è un mio calciatore'. Penso di poterlo dire di Lautaro, lo ha fatto vedere con la forza e la convinzione con cui va in campo. Ribalta il ruolo quando va addosso ai difensori".