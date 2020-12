Speciale Europa League - Molde, la squadra da pescare: a febbraio il campionato sarà fermo

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

La Norvegia va di moda. Sono gli anni di Haaland, Odegaard, Hauge e compagnia calciante. Il Molde, soprattuto dopo aver salutato Solskjaer, ha leggermente perso terreno rispetto al Bodo/Glimt, la piccola formazione che negli ultimi due anni è riuscita a imporsi come guida della nouvelle vague nordica. In panchina c’è il tecnico fatto in casa Erling Moe, dal 2019. Per certi aspetti è la squadra che tutti vorrebbero pescare: al di là dei valori tecnici, alla ripresa dell’Europa League il campionato norvegese sarà fermo da due mesi e gli azzurri saranno in piena pre-season. Ragion per cui, tra le altre cose, la fisionomia della rosa potrebbe cambiare in maniera significativa da qui al momento decisivo.

Come è andata nel girone - Tutto relativamente facile. Al netto dell’Arsenal, ingiocabile per le tre avversarie e che infatti ha chiuso a 18 punti facendo en plein, il Molde ha avuto ragione in maniera abbastanza agevole sia del Rapid Vienna, vero avversario per il secondo posto, che degli irlandesi del Dundalk, fanalino di coda a zero. Non proprio entusiasmanti i numeri difensivi: complici i sette gol incassati in due partite contro i Gunners, la squadra norvegese è la più battuta tra quelle che hanno passato la fase a gironi.

La stella - Magnus Wolff Eikrem - Trentenne, è il capitano della squadra di Moe. Gioca da trequartista, ha tentato anche l’avventura fuori dalla Norvegia. A 16 anni venne infatti tesserato dal Manchester United, con cui però non ha mai esordito. Esperienze non entusiasmanti anche con l’Heerenveen e col Cardiff City, nel 2018 ha vestito la maglia dei Seattle Sounders. I pericoli offensivi potrebbero venire anche dal nigeriano Leke James. Quanto ai potenziali talenti, parliamo di una squadra alquanto esperta: età media superiore ai 26 anni.

L'undici tipo - (4-2-3-1): Linde; Pedersen, Bjornbak, Sinyan, Haugen; Aursnes, Hussain; Hestad, Eikrem, Omoijuanfo; James.

Coefficiente di difficoltà - 1/5