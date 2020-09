Spezia, accelerata per Djidji. Il difensore del Torino può arrivare domani in città

vedi letture

Lo Spezia è sempre più vicino a Koffi Djidji, difensore in uscita dal Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport la sopcietà ligure è riuscita a convincere il giocatore che nelle scorse ore aveva rifiutato diverse proposte dall'Italia e dall'estero. L'idea dello Spezia è quella di avere il giocatore in città per visite mediche, tampone e firma già per la giornata di domani.