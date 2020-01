Spezia, Erlic e Maggiore piacciono in A: Samp e Bologna si muovono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Suonano forti le sirene della Serie A per i gioielli dello Spezia, ma nessuno di essi a gennaio farà le valige per cambiare casacca. I giocatori finiti nel mirino delle squadre di categoria superiore sono, come riferisce Il Secolo XIX il centrale difensivo Martin Erlic, classe ‘98, e il centrocampista Giulio Maggiore, classe ‘98. Il primo, di proprietà del Sassuolo, è finito nel mirino della Sampdoria che lo segue con uno scout già da tempo, il secondo invece piace molto al Bologna che domenica ha inviato un suo osservatore al Picco per avere una relazione sul talentino dell’Under 21 azzurra. Ma ci sarebbe anche un’altra società che si starebbe muovendo sottotraccia in questi mesi.