Spezia, Italiano: "Bellissima serata: contento per chi aveva giocato di meno"

Sta stupendo in campionato, ora lo Spezia prosegue anche l'avventura in coppa Italia: 4-2 in trasferta al Bologna e passaggio agli ottavi contro la Roma. E il tecnico Vincenzo Italiano, ai microfoni di Rai Sport, commenta così il successo dei suoi ragazzi: "E' stata una bellissima serata: hanno giocato in tanti che non avevano avuto spazio ma si sono fatti trovare pronti. E’ stata una partita aperta, era importante vincere e siamo soddisfatti".

Eravate partiti bene, poi la reazione del Bologna: ma voi ci avete creduto e l'avete nuovamente ripresa.

"Ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra, ci aspettavamo il ritorno dei nostri avversari ma noi siamo stati bravi a stare sempre in partita e ottenere questo risultato molto importante. Sono contento per chi ha trovato minuti nelle gambe".

Un ricordo di Maradona?

A Napoli con lo stadio sempre pieno, potevano ammirare un grande campione: è questa l'immagine che mi rimane di lui. E’ un lutto mondiale che va al di là del calcio: è stato il più grande di tutti, dispiace tantissimo".