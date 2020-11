Spezia, per l'attacco piace Nestorovski. Sul macedone ci sono anche 3 club di Serie B

vedi letture

Il futuro del centravanti Ilija Nestorovski sembra essere sempre più lontano da Udine dove il suo spazio si è ulteriormente ristretto con gli arrivi estivi. Per questo il macedone a gennaio potrebbe cambiare aria con diversi club che sarebbero sulle sue tracce. In primis, come riporta Udineseblog, ci sarebbe lo Spezia in Serie A, ma anche dalla Serie cadetta non mancano le pretendenti con il Monza che potrebbe puntare su di lui per conquistare la promozione in massima serie. A queste si aggiungono, più defilate, Brescia e SPAL.