Spezia, rinnovo in arrivo per Bartolmei e Salva Ferrer

Doppio rinnovo in arrivo in casa Spezia. Dopo aver blindato Martin Erlic, il club ligure sembra essere prossiomo al prolungamento dei contratti del centrocampista Paolo Bartolomei e del terzino Salva Ferrer. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, per quanto riguarda lo spagnolo, non sarebbe però da escludere una sua partenza viste le molte richieste di mercato arrivate per lui.