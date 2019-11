© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un po' a sorpresa, al 32', gol dell'1-1 di Rodrigo De Paul: azione partita dalla destra con Okaka bravo a resistere a una carica e ad appoggiare per Nestorovski, palla orizzontale per l'argentino e splendido destro sotto l'incrocio dei pali che non ha lasciato scampo a Radu. Tutto da rifare per il Genoa.