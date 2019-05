Sprofondo Messi, cambierà il Pallone d'Oro: Alisson, van Dijk o De Ligt?

© foto di J.M.Colomo

Non ci sarà il sorpasso. Bensì un altro anno sabbatico, dove il vincitore non sarà né Leo Messi né Cristiano Ronaldo. E forse, dopo dieci anni di dominazione supina, è anche un bene. Perché l'argentino aveva lanciato una chiara OPA sulle azioni del premio di France Football, con la doppietta all'andata, con una punizione da marziano, con la Scarpa d'Oro che oramai sembrava solo una formalità. Il Barcellona in gara singola sembra quasi imbattibile, al ritorno dopo aver stravinto si specchia, si dimostra squadra isterica, forse anche per colpa di una superiorità vantata e creduta un po' da tutti.

Ora però tutto quanto si riapre, con il 4-0 di Anfield. Chi vincerà il prossimo Pallone d'Oro? Difficile immaginarlo ora, prima di una finale, prima dell'altra semifinale, in un anno senza Europei o Mondiali, ma solo con finali di Nations League oppure Copa America. Troppo lontano, il Sudamerica, per contagiare un premio europeo. Così ci possono essere, in questo momento, due grandi favoriti. Alisson, che di parate ne ha compiute cinque, tutte fondamentali, questa sera. Oppure Van Dijk, difensore granitico che ha lo status di super campione, anche in virtù degli 85 milioni di euro spesi per lui a gennaio dell'anno scorso.

Meno Salah, assente stasera, benino Mané, iper protagonista ma senza reti. A quel punto forse meglio premiare un difensore o un portiere, da troppo tempo assenti nella scelta del migliore al Mondo. Per questo attenzione a De Ligt, dell'Ajax, che sta facendo una stagione straordinaria. Poi dipenderà, c'è ancora il Tottenham di Son (sarebbe il primo asiatico), ma le gerarchie sono cambiate. Così come il grande favorito di questa Champions, che ora è il Liverpool di Jurgen Klopp.