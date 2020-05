Stadi vuoti, mascherine e palloni sanificati: le foto della Bundesliga i tempi del Coronavirus

vedi letture

Il calcio riparte, per il momento solo in Germania. E gli occhi di tutto il mondo sono punti sulla Bundesliga, il primo campionato a dare una visione chiara di come sarà il calcio nel futuro prossimo, almeno per un po' di tempo, fin quando il Coronavirus non sarà soltanto un brutto ricordo. Stadi vuoti, mascherine anche per gli allenatori, distanziamento sociale pure durante le esultanze, ogni strumento a disposizione sanificato, come le telecamere per gli addetti ai lavori o persino il pallone prima del fischio di inizio. Tutti dettagli ben visibili dalle foto che vi proponiamo di seguito, le più significative di questa ripresa del calcio.

Clicca qui per risultati e marcatori della prima giornata post-Coronavirus!

Clicca qui per la classifica della prima giornata post-Coronavirus!

Clicca qui per la diretta testuale della prima giornata post-Coronavirus!

Clicca qui per la rassegna internazionale della prima giornata post-Coronavirus!