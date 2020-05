Bundesliga, classifica aggiornata: stop Lipsia, il Dortmund si stacca ed è a -1 dal Bayern Monaco

Cinque partite al termine, cambia la classifica della Bundesliga per la prima volta dopo oltre due mesi. E questo turno storico, il ventiseiesimo di campionato, già ha regalato qualche sorpresa. Come il pareggio del Lipsia, che si ferma contro il Friburgo e non si avvicina alla vetta, rischiando pure di perdere. La conferma è giallonera: il Borussia Dortmund, battendo lo Schalke 04, si porta a -1 dal Bayern Monaco, che scenderà in campo domani contro l'Union Berlino.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Bayern Monaco* 55

Borussia Dortmund 54

RB Lipsia 51

Borussia Monchengladbach* 49

Bayer Leverkusen* 47

Wolfsburg 39

Friburgo 37

Schalke 37

Hoffenheim 35

Colonia* 32

Hertha Berlino 31

Union Berlino* 30

Eintracht Francoforte** 28

Augsburg 27

Mainz* 26

Fortuna Dusseldorf 23

Werder Brema** 18

Paderborn 17

*una partita in meno

** due partite in meno