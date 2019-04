Fonte: dal nostro inviato a Torino

A poco più di 3 ore dal fischio d'inizio della gara tra Juventus e Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo l'1-1 della scorsa settimana all'andata della Johan Cruyff Arena, vanno schiarendosi i dubbi di formazione. Dopo averlo fatto ieri, Massimiliano Allegri ha provato Paulo Dybala anche nella rifinitura di questa mattina. La sensazione che si respira a Torino è che sarà la Joya, capitano per l'occasione, a giocare dal 1' e non Moise Kean nel tridente con Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Atteso il 4-3-3, nessun allarme Emre Can che sarà della partita, l'unico dubbio è dietro col ballottaggio aperto Joao Cancelo-Mattia De Sciglio. Niente Giorgio Chiellini, dietro ci sarà Daniele Rugani con Leonardo Bonucci al centro della difesa. Nell'Ajax tutto confermato: dal ritiro ajacide filtrano certezze sulla presenza di Frenkie de Jong dal 1' in mediana, Noussair Mazraoui sostituirà lo squalificato Nicolas Tagliafico come terzino sinistro.