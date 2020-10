Stasera Midtjylland-Atalanta, Ilicic sorpassa Muriel: possibile seconda gara consecutiva dal 1'

Possibile novità di formazione in casa Atalanta a poche ore dal match di Champions col Midtjylland. Come riporta Sky Sport, infatti, Josip Ilicic sarebbe stato provato insieme al 'Papu' Gomez alle spalle di Zapata nell'allenamento di rifinitura scavalcando così Muriel nelle gerarchie di Gasperini. Lo sloveno ora è in pole nel ballottaggio col colombiano e con Pasalic per completare l'attacco nerazzurro in Danimarca. Se confermato ufficialmente, si tratterebbe della sua seconda gara da titolare consecutiva dopo la lunga assenza dai campi da gioco e il ritorno in campionato contro il Napoli.