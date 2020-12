Stasera Napoli-Torino, i convocati di Gattuso: torna Insigne e ci sono anche Lozano-Koulibaly

vedi letture

In vista di Napoli-Torino, in programma alle ore 20.45 allo Stadio "Diego Armando Maradona" e valida per la 14esima giornata di Serie A, il tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. C'è Lozano, così come Koulibaly, nonostante gli infortuni dell'ultima gara contro la Lazio (avevano riportato rispettivamente una forte distorsione e una distrazione di primo grado al quadricipite) e rientra tra i convocati anche Lorenzo Insigne, scontata la squalifica:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.