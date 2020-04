Storari e quei segni del destino che dicevano Juve: nel 1998 l'incrocio con Evra

vedi letture

“Io non pensavo neanche di arrivare alla Juve, l’opportunità arrivò dopo l'infortunio di Gigi Buffon al Mondiale 2010". Eppure qualche traccia di Juve era evidentemente nascosta nel destino della carriera di Marco Storari già da tempi non sospetti. Nella sua prima stagione all’Ancona, 1998-99, l’estremo difensore fece da secondo a Hugo Rubini che era stato alla Juve dieci anni prima, nella stagione 1888-89, alle spalle di Tacconi e Bodini. L’estremo difensore argentino era arrivato in Italia qualche anno prima grazie ad Omar Sivori, che lo aveva consigliato alla Viterbese. Storari, che subito dopo prese il suo posto, cominciò così la sua ascesa verso la massima serie.

Scavando ancora un po’ alle origini, si scopre poi che proprio in quella stagione, nel campionato di Serie C, Storari incontrò sulla sua strada due attuali tesserati bianconeri e quello che nella stagione 2014-15 diventerà un suo compagno di squadra. Andiamo con ordine. L’Ancona quell’anno era stato inserito nel girone centro-meridionale, così Storari incontrò Fabio Paratici nel Palermo (nella sfida diretta al Renzo Barbera il capo dell’area sportiva juventina giocò qualche minuto sul finale), Mattia Notari nell’Atletico Catania (anche lui giovanissimo e alla sua prima stagione tra i professionisti) e soprattutto Patrice Evra nel Marsala. Il 28 novembre 1998 Marco sedeva in panchina da una parte, Patrice dall’altra: quei due giovani si ritroveranno sedici anni dopo nello stesso spogliatoio, alla Juventus, e vinceranno insieme uno Scudetto e una Coppa Italia.