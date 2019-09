© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di VTBL Kevin Strootman, ex centrocampista della Roma oggi all'Olympique Marsiglia, ha commentato la trattativa per un suo ritorno alla Roma conclusa poi con una fumata nera: "La Roma? Anche, sì. Ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente”.