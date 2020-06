Sturaro: "Juve e Genoa parte di me. Domani gara speciale, servirà un'impresa"

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani contro la sua ex squadra, la Juventus: "Sono due realtà che hanno fatto parte della mia vita, l'anno scorso è stato un bel rientro con gol dopo un momento difficile. Fu una rete molto importante per noi, importantissimo per la salvezza. Domani sarà molto difficile, servirà un'impresa contro una squadra che è stata costruita per vincere. La juve mi ha insegnato ad andare al massimo e a lavorare per arrivare all'obiettivo. Il Genoa mi ha fatto diventare grande, mi ha lanciato e mi ha aspettato. Tornare qui è stato naturale, l'ho fatto per me stesso e per aiutare questa società nei limiti del possibile. Tutti gli allenatori che ho avuto hanno creduto in me. Con Nicola c'è grande rapporto, entra nella testa dei suoi giocatori e mi piace molto. Spero che si possa iniziare un ciclo".