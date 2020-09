Suarez e la Juve, avanti tutta. Dzeko e gli indizi verso la Roma, Cavani e Morata non prioritari

Alternative a Luis Suarez per la Juventus? I nomi non mancano ma il nome caldo, in pole, resta quello del Pistolero. Il tavolo parallelo di trattativa per i bianconeri, semmai, spiega La Stampa, è quello di Edin Dzeko ma la Roma sta cercando di blindarlo, lui stesso si è postato sui social con la maglia giallorossa e gli indizi che arrivano lo allontanano dall'addio. E gli altri? Edinson Cavani è stato proposto ma non è il primo nome e Alvaro Morata avrebbe costi proibitivi e non sarebbe il preferito della Juventus al momento.