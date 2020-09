Suarez lascia il Barça: "Lo sapevo da prima della telefonata di Koeman. Ricevute tante offerte"

Durante la conferenza stampa di addio al Barcellona, Luis Suarez ha ripercorso i giorni in cui la società gli ha comunicato l'intenzione di cederlo e quelli in cui ha scelto l'Atletico Madrid: "Quando mi ha chiamato Koeman già sapevo, mi era già stato comunicato l'addio. Poi avevo ancora un contratto e quindi ho continuato ad allenarmi, in attesa della nuova sistemazione. Ho semplicemente accettato la decisione, anche perché l'allenatore non contava più su di me. Com'è nata l'idea Atletico Madrid? Quando il Barça mi ha detto che non contava più su di me ho ricevuto molte chiamate. Ma io mi sentivo in grado di andare in una squadra che potesse competere al massimo livello. E così siamo arrivati ad un accordo con l'Atletico".

