Succede tutto alla fine: Veretout firma l'1-0 Roma al 45', palo di Pezzella nel recupero

Al 45' la Roma è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Quasi un tempo in sonnolenza, perché il grande caldo mette il freno a entrambe le squadre, con i giallorossi che provano a sfondare sulla sinistra con Spinazzola, ma i viola - oggi nella versione azzurra di Santa Croce - difendono con buon ordine. Così la prima vera occasione è quella che arriva sui piedi di Pellegrini, alla mezz'ora, con Terracciano che respinge nella zona grigia, fortunatamente dove non ci sono avversari.

I padroni di casa sembrano più in palla, anche se la migliore palla gol finisce sui piedi di Kouame che, da pochi passi, invece di infilare Pau Lopez colpisce Ghezzal, incapace di togliersi dalla traiettoria del pallone. Poco dopo Mancini, da posizione favorevole dopo un colpo di testa i Dzeko, manda lontano dai pali anche grazie al disturbo di Pezzella.

Dal quarantacinquesimo in poi succede di tutto: Lirola, sciagurato, va a colpire con una ginocchiata Bruno Peres, mandando Veretout sul dischetto del rigore per l'1-0. Poi Pezzella, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce il palo da posizione defilata. Infine Mancini siglerebbe il 2-0 con un colpo di testa, ma il condizionale è d'obbligo: è fuorigioco per il centrale ex Atalanta.