Suso su Giampaolo: "Ha cambiato modulo alla prima sconfitta, non è mai positivo"

Intervistato da Sky, Suso, ex attaccante del Milan oggi in prestito al Siviglia, ha parlato del periodo trascorso in rossonero sotto la guida di Marco Giampaolo: "Io cerco di imparare sempre qualcosa, Giampaolo, dal punto di vista della teoria, era da 10. Il problema è che abbiamo giocato tutta l'estate in un modo, poi contro il Cesena non è andata bene, così come l'Udinese, e abbiamo cambiato modulo. Quando si inizia a cambiare così non è mai positivo".