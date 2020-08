Taarabt su Hakimi: "Mai visto uno veloce come lui. Dovrà crescere difensivamente"

vedi letture

Adel Taarabt, centrocampista del Benfica nonché nazionale marocchino, ha parlato a SKY del nuovo acquisto dell'Inter, Achraf Hakimi, evidenziandone pregi e difetti. "È un grande giocatore, non ho mai visto uno veloce come lui, dovrà crescere come difensore perché in Italia si difende tanto ma a livello di attacco è davvero uno dei migliori".