Tanta grinta, pochissime occasioni: Genoa-Sampdoria 0-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Genoa-Sampdoria. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è di 0-0

LE SCELTE INIZIALI - Il derby della Lanterna numero 119, una sfida che tutta la città aspetta. Nel Genoa di Thiago Motta invece spazio per Ghiglione e Pajac sulle fasce. Davanti Schone al supporto di Pinamonti e Sanbabria, quest'ultimo titolare all'ultimo secondo dopo il forfait di Sturaro nel riscaldamento. Per la Sampdoria la novità principale è rappresentata dal rientro in campo di Depaoli dopo il lungo infortunio. Con lui in difesa Colley, Ferrari e Murru. A centrocampo c'è Thorsby con Linetty, Vieira ed Ekdal mentre davanti agiranno Ramirez e Quagliarella.

RITMI SUBITO INFUOCATI - Il Ferraris è una bolgia, i ritmi sono subito altissimi. Parte bene la Sampdoria, con la squadra di Ranieri che nella prima frazione di gioco pressa altissima raddoppiando sempre il portatore di palla. Col passare dei minuti diminuisce l'intensità del pressing dei blucerchiati, ed il Genoa prende campo, soprattutto grazie alle sgroppate sulla fascia di Ghiglione.

NUMERO DI RAMIREZ, BIRASCHI SALVA TUTTO - Al minuto numero 18 va in scena il Ramirez show. Il trequartista della Samp salta mezza difesa palla al piede. L'uruguaiano sbaglia a calciare il pallone ed il suo tiro sbilenco diventa un involontario assist per Ekdal. Bravissimo Biraschi che in scivolata spazza via il pallone.

LA PRIMA REGOLA DEL FIGHT CLUB... - Più che una gara di calcio, la sfida fra Genoa e Sampdoria sembra un incontro di lotta libera. Ogni tre passaggi, l'arbitro è costretto a fermare il gioco per un fallo. Fioccano i cartellini gialli, Romero e Colley rischiano anche qualcosa di più.

CHE OCCASIONE PER SANABRIA - Poco dopo la mezz'ora arriva la prima palla gol per il Genoa. Cross perfetto di Pajac dalla sinistra, il pallone arriva a centro area dove si catapulta Sanabria, autore di un colpo di testa non semplice. Palla fuori di un paio di metri, ma bell'azione del Genoa.

SQUADRE ALLUNGATE NEL FINALE - Col passare dei minuti le due squadre sono decisamente meno compatte rispetto all'inizio. Entrambe ripartono bene sulle fasce e sfruttano le ripartenze, ma le due difese fanno buona guarda. Nel finale di gara Ranieri è costretto a rinunciare ad Ekdal per un problema fisico, al suo posto Murillo.