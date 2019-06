Tante proposte per Totti: Fiorentina e Sampdoria lo tentano

Secondo quanto riporta Sky Sport, le offerte ricevute da Francesco Totti nelle ultime ore sarebbero arrivate da Sampdoria e Fiorentina. Massimo Ferrero ama i colpi di teatro e la presenza di Eusebio Di Francesco in panchina potrebbe essere un ulteriore incentivo. Allo stesso modo, il Pupone a Firenze ritroverebbe Pradè e Montella, e magari anche Batistuta, ricomponendo il trio che 18 anni fa regalava lo Scudetto ai giallorossi. Non è chiaro, però, se Totti voglia tornare subito in pista. Intanto la società potrebbe emettere altri comunicati domani per rispondere alle parole di Totti.