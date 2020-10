Terminate le visite mediche di Chiesa. Insulti di tifosi della Fiorentina all'esterno della clinica

Terminate qualche minuto fa le visite di Federico Chiesa in centro a Firenze, nella struttura specializzata scelta per i test atletici alla presenza anche dello staff medico della Juventus. Come riporta FirenzeViola.it, all'esterno della struttura il giocatore, apparso sorridente, è stato oggetto di qualche frase non esattamente di stima o simpatia rivolta lui da qualche tifoso presente all'esterno della struttura: si sono anzi uditi insulti.