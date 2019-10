Thiago Motta, no ai numeri. Dopo il 2-7-2 tocca agli interpreti in difesa

Nel corso della conferenza stampa odierna, Thiago Motta, tencico del Genoa, si è tenuto ancora alla larga dai numeri. Dopo il 2-7-2, no anche a "difesa a tre o quattro". "Per mio modo di vedere non conta tantissimo se giocheremo a tre o a quattro. Conta l'idea che abbiamo e il modo in cui andiamo ad affrontare la partita. Giochiamo in casa e vogliamo fare una grande prestazione per noi e per i tifosi".

