Thorsby-Ekdal-Damsgaard: incanta la colonia scandinava della Sampdoria

Prendi un norvegese, uno svedese e un danese. No, non è una barzelletta ma tre elementi che si stanno mettendo in luce nella Sampdoria. Se Albin Ekdal rappresenta una garanzia e Morten Thorsby una piacevolissima conferma, Mikkel Damsgaard è invece una lieta scoperta. I tre sono solo alcuni dei protagonisti della prova superba che i blucerchiati hanno messo in campo sabato scorso contro la Lazio. Una prestazione sopra le righe di tutta la squadra da capitan Quagliarella a la conferma chiamata Tommaso Augello fino al duo difensivo Yoshida-Tonelli, dalla qualità di Ramirez a quella di Verre passando per i tre nuovi acquisti Candreva, Adrien Silva e Keita Balde. La "colonia scandinava" ha chiuso il centrocampo, reparto che da sempre ha rappresentato un punto di forza dei biancocelesti di Simone Inzaghi.

Thorsby e Ekdal giganti - La mossa di Claudio Ranieri di mettere Thorsby a marcatura a uomo su Milinkovic-Savic si è rivelata azzeccata. Il centrocampista norvegese non ha lasciato scampo al suo, certamente più quotato, avversario di reparto senza mai dargli la possibilità di rendersi pericoloso. Dall’altra parte Albin Ekdal ha saputo dettare la manovra e allo stesso tempo pressare sui portatori di palla laziali come Lucas Leiva e Luis Alberto, vincendo il suo personale duello con l'ex centrocampista del Liverpool.

Che impatto di Damsgaard - E poi c'è Mikkel Damsgaard. La carta d'identità recita 20 anni, nato il 3 luglio del 2000. Il millennial ha avuto un grandissimo impatto con il nostro campionato. Contro la Fiorentina ha fatto già intravvedere buone cose che poi sono sfociate nel suo primo goal in Italia messo a segno proprio contro la Lazio. Una rete che ha chiuso i conti e ha portato nelle tasche blucerchiate tre punti importanti. Piedi, però, ben piantati a terr, come vuole mister Ranieri. Sono arrivate due soddisfazioni importanti ma non bisogna mai perdere di vista l'obiettivo che è la salvezza. Il ragazzo come va giustamente elogiato per le ottime prestazioni, va anche saputo dosare per evitare di bruciarlo. Si tratta comunque di un ragazzo di 20 anni alla sua prima esperienza in Italia. Ma se le premesse sono queste, i margini di miglioramento possono essere molto ampi. E la colonia scandinava della Sampdoria può crescere. E incantare.