Thuram: "Bene l'Inter in campionato, ma sappiamo che la Champions è un'altra competizione"

L’Atletico Madrid sogna la remuntada, per salvare una stagione che per i Colchoneros ha preso una piega sbagliata. L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo e punta a difendere l’1-0 conquistato allo stadio Meazza in San Siro nella gara di andata. Appuntamento alle 21 col ritorno degli ottavi di finale di Champions League, all’Estadio Metropolitano fischia l’arbitro polacco Marciniak. Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Queste le parole di Marcus Thuram a Sky Sport prima del fischio d'inizio: "Stiamo facendo molto bene in campionato, sappiamo che la Champions è un'altra competizione, sarà una gara molto dura stasera. I miei compagni sono sereni e concentrati , sappiamo cosa dobbiamo fare stasera e daremo il massimo sul campo