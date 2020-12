tmw Addio Paolo Rossi, Altobelli: "Questa volta non ci ha voluto coinvolgere nel suo dolore"

Prima del funerale di Paolo Rossi, ai microfoni di TMW è intervenuto Alessandro Altobelli che ha ricordato così l'ex azzurro scomparso alcuni giorni fa: "Avevamo capito che c'era qualcosa che non andava bene. Abbiamo cercato in tutti in modo di avvicinarlo, di chiamarlo ma non c'è stato niente da fare. Non ci ha voluto coinvolgere nella sua malattia, nel suo dolore. Paolo Rossi ci ha coinvolto solo nelle soddisfazioni che ci ha dato quando giocava a calcio e soprattutto quel periodo della Nazionale quando abbiamo vinto quel campionato del mondo grazie ai suoi gol. Anche lì c'è stato un momento no, dove le prime quattro partita ha fatto fatica ma noi lo abbiamo aiutato, avevamo capito la situazione e il suo stato d'animo quale erano, lo abbiamo aiutato fino al punto di riportarlo quello che era per tutti gli italiani e per tutti, aveva bisogno di fiducia, di sentire vicino a sè gente amica che lo consigliava per il bene e infatti dopo il primo gol si è sbloccato ed è tornato il Paolo Rossi che tutti conoscevamo, e lì abbiamo fatto il nostro dovere perché eravamo lì. Questa volta non c'eravamo, non potevamo fare niente, siamo stati lontani e forse aveva bisogno magari di essere non protetto, ma avere vicinanza".