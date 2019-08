TMW - Ag. D'Ambrosio: "Centrale nel progetto Inter. E' l'ora di vincere"

Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

All'uscita dell'incontro con la dirigenza dell'Inter, l'agente di Danilo D'Ambrosio, Vincenzo Pisacane, ha parlateo ai media presenti. “In realtà non c’è stato un rinnovo ma una semplice chiacchierata col direttore. L’Inter ha dimostrato di apprezzare tanto Danilo: c’è stato un grande riconoscimento da parte del club nerazzurro nei confronti del giocatore che ci ha fatto enormemente piacere. Ne parleranno loro quando sarà ufficiale".

Sul rapporto con Conte. "Come si trova con Conte? Si fa fatica a non andare d’accordo con una figura vincente come il mister. Danilo contropartita? È sempre stato incedibile negli anni e soprattutto quest’anno. Non è mai stato sul mercato. Si trova molto bene all'Inter, specialmente in questa squadra che può ambire a fare cose importanti: c’è un allenatore carismatico e vincente, è il momento di fare qualcosa di importante dopo tanti anni".

Su Danilo al centro del progetto "Danilo al centro del progetto? È un giocatore apprezzato che continuerà a farsi apprezzare nel tempo, ci tiene a fare bene un grande professionista e credo sia al centro del progetto"

Sul ruolo "Contento della nuova collocazione tattica? In realtà anche con Spalletti ha giocato come terzo di difesa, lo ha già fatto molto bene, sta imparando tanto perché deve ancora imparare tanto per fare un altro ruolo"

Sul rinnovo "Sarà l’Inter a comunicarlo, è giusto che lo facciano loro quello che mi ha fatto piacere l’apprezzamento ennesimo per il ragazzo, siamo tutti molto contenti".