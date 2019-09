© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in nottata ai microfoni di TMW, l'agente Claudio Vigorelli ha parlato così del rinnovo di Niccolò Zaniolo con la Roma, garantendo che il rapporto tra le parti è sempre stato sereno: “Non ci sono mai state tensioni. La Roma ha voluto far sentire importante Nicolò, per il quale adesso viene il difficile perché sa che deve fare sul serio ancora di più. Ci sono stati apprezzamenti da più parti, ma la Roma non ha mai voluto cedere Zaniolo. Questa Roma mi piace, ha elementi importanti e giovani di talento. E poi c’è un allenatore bravo”.