TMW - Albertini: "Il Milan deve guardare solo avanti. Ibra farebbe comodo"

Fonte: dal nostro inviato, Pietro Mazzara

L'ex centrocampista di Milan e Barcellona, Demetrio Albertini, presente all'evento Legends of Style al Maio Restaurant di Milano per i festeggiamenti dei 120 anni dei due club, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Questo evento riesce a riunire grandi leggende ma soprattutto unisce due grandissimi club ricchi di storia. I 120 anni verranno festeggiati nel mondo e cercheremo di trasferire lo stile delle due società che io conosco bene per aver vestito entrambe le maglie. Alla fine verrà disputata anche un amichevole".

Il Barcellona è sempre lì, il Milan invece sta attraversando un periodo difficile. Le fa male vedere i rossoneri così?

"Fa male da tifoso ma non bisogna sempre pensare di fare un paragone con il passato. Si deve pensare al futuro per costruire una squadra sempre migliore. Nelle ultime partite abbiamo visto un Milan presente in campo".

Ibra sì o Ibra no?

"Nella valutazione complessiva penso che un giocatore di esperienza serva, poi si deve valutare le condizioni fisiche del giocatore, ma il mix tra giovani ed esperti è fondamentale. Le cifre? Non entro in questo campo, parlo solo della valutazione tecnica".

Cosa pensa di Ancelotti vicino all'Everton?

"Parliamo di un allenatore che ha grande esperienza e grandi capacità. Si è trovato in un momento di difficoltà e in un mese e mezzo è successo di tutto al Napoli. Rompere tutto così velocemente non va mai bene. Carlo se ne sarebbe andato a fine anno. In Premier si arriva velocemente e anche se l'Everton adesso non è ai vertici ha le potenzialità economiche per progettare qualcosa di importante".

Come vede Bennacer?

"Ho un legame forte con il numero 4. Sta facendo bene ed è un giocatore vivace. Adesso arriverà anche l'esperienza, avere giocatori vicini molto giovani non accelera il processo ma penso crescerà e ha le qualità per poter stare in mezzo al campo al Milan. La continuità conta più della qualità".

Cosa pensa di Tonali?

"Mi piace molto, finalmente stanno tornando ottimi centrocampisti italiani. La Nazionale è uno step importante, sta facendo esperienza in Serie A e ha tutti i requisiti per far bene".