TMW - Albertini: "VAR non è infallibile, nel calcio tutti i 90' sono monitorati"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Il presidente del Settore Tecnico della FIGC, Demetrio Albertini, intervenendo dalla conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2019, organizzato dall'AssoCalciatori, ha detto la sua sul VAR: "Chiaro che non è infallibile e che la soggettività testa. Si discute delle due o tre chiamate come nel tennis, ma nel calcio tutti i 90 minuti sono già monitorati dal VAR, perciò ogni cosa viene valutata in tempo reale. Se non intervengono è perché hanno già fatto le loro valutazioni davanti al monitor".